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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ’tan 2020 yatırım değerlendirmesi

İHA

VEDAŞ’tan 2020 yatırım değerlendirmesi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yatırım ve işletme çalışmaları hakkında yılsonu değerlendirmesi yaptı.
2020 yılı yatırım programıyla ilgili açıklamalarda bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, tüketicilere sundukları hizmet kalitesini artırmak ve kentin enerji altyapısını daha da güçlendirmek için planlanan tüm projeleri 2020 yılı içerisinde hayata geçirdiklerini ifade etti. Şehir merkezinde olası bir arıza durumunda devreye girecek ve arıza onarımı gerçekleşene kadar bölgeye enerji verecek yeni bir ring hattı kurduklarını kaydeden Şentürk, “Bu sayede, tüketicilerimizin olası enerji kesintisinden en az süreyle etkilenmesini sağlamış olduk. Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan arızaları minimize etmek ve şehir estetiğine katkı sağlamak amacıyla birçok noktada havai hatları yeraltına aldık. Ekonomik ömrünü yitiren eski şebeke unsurlarının yerine, teknolojiyle uyumlu ve çağın gereklerine uygun yeni şebeke yatırımları yaptık. İl ve ilçelerimizde birçok noktada yeni sokak aydınlatma tesisi kurduk, mevcutların bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Belediyelerimiz tarafından yeni açılan yol güzergâhındaki hatlarımızın deplasesini yaptık ve yeni açılan yollarda refüjlerin aydınlatılması için yeni aydınlatma tesisi inşa ettik” dedi.

“Olumsuz hava koşullarına dayanıklı beton direkler kullandık”
İl ve ilçe merkezlerinde olduğu gibi köy ve mezralarda da enerji altyapısını güçlendirmek için 2020 yılı boyunca görev yaptıklarını belirten Şentürk, “Dağlık alanlardan ağaç direklerle geçen köy şebekesinde, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde, direk devrilmesi nedeniyle oluşan arızaları önlemek için yatırımlar yaptık. Bu kapsamda, dağlık araziden geçen hatların yerine yol güzergâhından geçen yeni hatlar inşa ettik ve bu hatlarımızda ağaç direkler yerine olumsuz hava koşullarına dayanıklı beton direkler kullandık. Köy içi şebekemizi güçlendirmek için yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı yaparken aynı zamanda sokak aydınlatma çalışmaları da gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Pandemi nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği 2020 yılının herkes için çok zor geçtiğini vurgulayan Şentürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için hastanelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarına ve sosyal izolasyonu sağlamak için evde kalan halkımıza kesintisiz enerji arzı sağlamak için bizler her gün sahada görev yaptık. Hayatın enerjisinin kesilmemesi için verdiğimiz mücadelemiz ve hizmet kalitesini daha da yukarıya çıkarmak için çabalarımız aynı kararlılık ve inançla 2021 yılında da devam edecektir.”

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