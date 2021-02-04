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Polisten çocukları bilgisayar bağımlılığından kurtarmak için 'Çık dışarı oynayalım' projesi

DHA

Polisten çocukları bilgisayar bağımlılığından kurtarmak için 'Çık dışarı oynayalım' projesi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ´ta, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY projesi kapsamında 'Çık dışarı oynayalım' sloganıyla çocuklarla buluştu. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilen buluşmada teknolojik cihazlarını evde bırakarak, dışarı çıkan çocuklar, polisler ile kar topu oynayıp, kardan ay yıldız yaptı. 
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY projesi kapsamında çocuklarla Muş Belediyesi´ne ait Göletli Park'ta bir araya geldi. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edilen buluşmada, çocukların elektronik cihaz bağımlılığından uzaklaştırılarak akranlarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri amaçlandı. Teknolojik cihazlarını evde bırakan çocuklar, polis ağabey ve ablalarıyla kar topu oynadı, kardan ay yıldız yaptı. Çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu saatte gerçekleştirilen buluşma, 'Çık dışarı oynayalım´ sloganının hep bir ağızdan seslendirilmesiyle sona erdi.  
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Abdullah Gençay, "SİBERAY projesi kapsamında 'Çık dışarı oynayalım' sloganı çerçevesinde çocuklarımızla dışarı çıktık. Amacımız çocuklarımızı teknolojiden, teknoloji bağımlılığından uzak tutmak. Teknoloji biliniyor ki belli bir seviyeden sonra çocuklar için zararlı bir hale gelebiliyor. Teknoloji bağımlılığından, tabletlerden, bilgisayarlardan çocuklarımızı uzak tutup, burada çocukların dışarıya çıkabileceği saatleri de gözeterek kar topu oynadık, kardan ay yıldız yaptık" diye konuştu.
Çocuklarla keyifli dakikalar geçirdiklerini anlatan polis memuru Tuna Kızılkan Metin ise "Çocuklarla birlikte dışarı çıkıp, karda çok eğlenceli saatler geçirdik. En sonda ise ay yıldızımızı yaparak, eğlencemizi taçlandırdık. Tabi bu etkinliği gerçekleştirirken, çocuklarla birlikte sosyal mesafe ve maske gibi kurallara dikkat ettik" dedi.
Çocuklardan Eylül Berra Temel de polis ağabeyi ve ablalarıyla birlikte güzel ve eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-02-04 09:21:08

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