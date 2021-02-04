Hizmet-İş Sendikasından Başkan Ömeroğlu’na plaket

Hakİş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Malazgirt’in Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu’nu Konakkuran beldesinde ziyaret eden Başkan Kalır, işçinin yanında bir başkan olması ve beldede yaptıkları başarılı hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. Başkan Kılır; belediye işçileri toplu sözleşme hakları ile çalışanların sosyal hakları, ücretleri, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi birçok konularında Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu’na bilgi verdi.

Hakİş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır’ın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, “Hakİş Sendikası ve Hizmetİş Sendikası Muş ilimizde sendikal hizmetler ile adından söz ettirmiştir. Hakİş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ve ekibinin ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Belediye işçileri toplu sözleşme hakları ile çalışanların sosyal hakları, ücretleri, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi birçok konularında kendisiyle görüş alışverişi yaptık. Nazik ziyaretlerinden dolayı ve teşekkür plaketi takdimlerinden dolayı Başkan Kalır ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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