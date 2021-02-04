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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı

İHA

Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 6. Grupta mücadele eden Muş Lalezar Spor, konuk ettiği Diyarbakır temsilcisi Bağlar Gençlik Sporu 30’lık setlerle mağlup etti.
Muş yeni spor salonunda oynanan mücadelenin ilk seti 2520, ikinci seti 2517, üçüncü seti ise 2624’le Muş Lalezar Sporun üstünlüğüyle tamamlandı. 3 puanı 30’lık setlerle kazanan Muş temsilcisi, Diyarbakır ekibini eli boş gönderdi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Muş Lalezar Spor Takım Antrenörü Ferzende Emre, maça iyi başladıklarını ve son sette geriye düşmelerine rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi. Maçtan iyi bir galibiyetle ayrıldıklarını ifade eden Emre, “Sporcularımın gösterdiği performanstan oldukça memnunum. İlerleyen müsabakalarda daha iyi olacağından şüphem yok. Bizi tribünden destekleyen Emrullah, Faysal ve Halit beylere teşekkürü borç bilirim” dedi.
Antrenör Emre, ayrıca Muş Valisi İlker Gündüzöz’e, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür’e de desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Müsabakayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş, Muş Voleybol Temsilcisi Halit Baysal ve emniyet mensupları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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