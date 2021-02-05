Pasta yemeyen çocuk kalmaması için köy köy dolaşıyor



Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, Yusuf Bulakçı (24), komşularının çocuğunun hiç pasta yemediğini söylemesinden etkilenip, 'Pasta yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıktı. İlçe merkezi ve bağlı köylerde 500'den fazla çocuğa pasta ikram eden Bulakçı, "Projenin çıkışı pasta olsa da, elimden geldiğince çocuklara sevgiyi hissettirmek istiyorum. Sevgiyi tatmış çocuk, kötü olamaz. Sevgi bütün kapıları açar" dedi.

Bulanık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde yaşayan Gülbahar ve Salih çiftinin 8 çocuğundan biri olan Yusuf Bulakçı (24), İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ortez-Protez Bölümü'nü bitirdikten sonra Ukrayna'da inşaat mühendisliği okumaya başladı. Yurt dışı eğitimi için ailesinin yardımıyla 35 bin lira biriktiren Bulakçı, pandemi sebebiyle yükseköğretimine ara verdi. Köydeki komşularının çocuğunun hiç pasta yemediğini belirtmesi üzerine Bulakçı, biriktirdiği parayla çocuklara pasta ikram etme kararı aldı. Ailesinin de destek verdiği Bulakçı, 'Pasta yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla çıktığı yılda 1 yılda ilçe merkezi ve köylerde 500'den fazla çocuğa pasta ikram etti. Yoğun kış şartlarında pasta ikramını sürdüren Bulakçı, ihtiyaç sahibi çocuklara da bot ve mont hediye etti.

Bulanık ilçe merkezinde pasta ikram ettiği çocuklara bot ve montlarını giydiren Bulakçı, "Pasta ve oyuncak ile ilk defa tanışan çocuklar var. Koronavirüs nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı köylerde ev ev gezerek, çocuklarla bir araya geliyorum. Çocuklara pasta ikramında bulunarak, oyuncak, çikolata, bot ve mont dağıtımı da yapıyorum. Amacım çocuklara ilham olup, farkındalık oluşturmak. Herkes kendi etrafındaki çocuklara ulaşabilir, onları mutlu edebilir. Mutluluk bir çocuğun yüzündeki gülümsemedir. Bunu ben bu yolda öğrendim. Projenin çıkışı pasta olsa da, elimden geldiğince çocuklara sevgiyi hissettirmek istiyorum. Sevgiyi tatmış çocuk, kötü olamaz. Sevgi bütün kapıları açar. Çocuklara pasta ikramında bulunmaya devam edip, beraberinde ihtiyaç sahiplerine de bot ile mont desteğinde de bulunmayı sürdüreceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-02-05 08:42:35



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