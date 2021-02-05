TÜGVA'dan Boğaziçi'ndeki provokasyona tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGVA'dan Boğaziçi'ndeki provokasyona tepki

İHA

TÜGVA'dan Boğaziçi'ndeki provokasyona tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş Temsilciliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.
Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona tepki için Muş Belediye Meydanında toplandı. Cuma namazının ardından Belediye Meydanında bir araya gelen üyeler, vatandaşlarla birlikte tepkilerini dile getirdi. Burada basın açıklamasını okuyan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Oğuz Akyüz, “Varlığında alemin saklı olduğu insana saygı duyan bir irfan geleneğinin taşıyıcıları olarak görüyoruz ki, kimi topluluklar yaratılanların en şereflisi olma hasletini ellerinin tersiyle itmişler, kendi onur ve haysiyetlerini ayaklar altına almışlardır. Büyük çoğunluğun Müslüman olduğu topraklarımızda İslam’a ve kutsallarına hakaret etmekten çekinmeyenlerin, LGBT sapkınlığı adına özgürlük çığırtkanlığı yapanların, hakikatte kendilerinden başka hiçbir düşünce ve inanca yer tanımadıkları tescillenmiştir” dedi.
28 Şubat sürecinde ve sonrasında türlü zulümlere imza atmış bu yasakçı zihniyetin kininin, tekrar nüksettiğini ve bu sefer Müslümanların kıblesi olan Kabei Muazzama’yı tahkir etme gayreti içerisine girdiklerini belirten Akyüz, “Biz Müslümanların kıblesi olan Kabei Muazzama’nın böylesine menfur bir sapkınlık alametiyle tahkir edilmesi imkan dahilinde değildir. Her fırsatta düşünce, fikir ve inanç özgürlüğünden bahseden güruh, bu hakaretin karşısında duran öğrencilere yönelik fişleme kampanyası başlatarak cesaretin, saygının ve hoşgörünün sefaletini yaşamaktadır. Bu tahkir edici davranışın karşısında elif gibi dimdik duran kardeşlerimizin yanında olduğumuzu alenen ifade ederken, İslam’a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısında olduğumuzu da beyan ediyoruz. Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir. Biz farklı fikirlere sahip, farklılıklarımızı zenginlik gören gençleriz. Ama hiçbir zaman ayrıştırmanın, ötekileştirmenin tarafı değiliz. Hiçbir zaman vandalizmin, provokasyonun yanında değiliz” ifadelerini kullandı.
“Biz mühendisiz, öğretmeniz, avukatız, akademisyeniz, hakimiz, bilim adamıyız. Ama hiçbir zaman devletimizin karsısında, menhus ve menfurların yanında değiliz Muş gençliği olarak” diyen Akyüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Rektörlük bahanesi ile Boğaziçi Üniversitesi’nde başlatılan, sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provokasyona karşı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, devletimizin ve polisimizin yanındayız. Hiç kimsenin bu devletin polisine ‘katil’ diyemeyeceği, polis arabasını tahrip edemeyeceği, milli ve manevi değerleri ‘özgürlük hikayesi’ ile aşağılayamayacağı, kendi gibi düşünmeyenlerin özgürlük düşüncesini önemsemeyerek fişleme yapamayacağını, istibdat diyenlerin dün de bugün de karanlık mahfillerin oyuncağı olarak ülkeye zarar veremeyeceklerini hatırlatarak, terör örgütlerinin provokasyonu karşısında, her türlü sağduyunun gölgesinde, Anadolu olmanın şuuruyla hareket edeceğimizi bildiriyoruz. Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyecek, inananların, inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacağız. Bu topraklar, İslam’a düşman olanlardan, sapkınlıklarını meşrulaştırmaya çalışanlardan ve dahi kutlu coğrafyamızda mukaddesatımızı baltalama çabasında olanlardan ayıklanmış bir halde kıyamete kadar, ahiret gününde hesap vereceğine iman etmiş milletimize emanettir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş makinesinin boyunu aşan bölgelerde kardan tüneller oluştu Muş’ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER İş makinesinin boyunu aşan bölgelerde kardan tüneller ...
Pasta yemeyen çocuk kalmaması için köy köy dolaşıyor
YEREL HABERLER Pasta yemeyen çocuk kalmaması için köy köy dolaşıyor
Muş'ta 6 metre karla zorlu mücadele 
YEREL HABERLER Muş'ta 6 metre karla zorlu mücadele 
Muş’ta 23 kişi hırsızlık suçundan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muş’ta 23 kişi hırsızlık suçundan gözaltına alındı
Muş’ta araması bulunan 29 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Muş’ta araması bulunan 29 kişi yakalandı
Muş'ta “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi
YEREL HABERLER Muş'ta “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi
Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı
YEREL HABERLER Muş Lalezar Spor playoff yolunda 3 puan aldı
Hizmet-İş Sendikasından Başkan Ömeroğlu’na plaket
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikasından Başkan Ömeroğlu’na plaket
Varto’da kar yağışı
YEREL HABERLER Varto’da kar yağışı
Polisten çocukları bilgisayar bağımlılığından kurtarmak için 'Çık dışarı oynayalım' projesi
YEREL HABERLER Polisten çocukları bilgisayar bağımlılığından ...
Muş’ta muhtarlara “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi
YEREL HABERLER Muş’ta muhtarlara “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi
VEDAŞ’tan 2020 yatırım değerlendirmesi
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan 2020 yatırım değerlendirmesi
Muş’ta 5 köy yolu daha ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta 5 köy yolu daha ulaşıma açıldı