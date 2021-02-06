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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayaklı koşu sporcuları, şampiyona için kolları sıvadı

İHA

Kayaklı koşu sporcuları, şampiyona için kolları sıvadı

Muş’ta kayaklı koşu antrenmanlarını sürdüren sporcular, dondurucu soğuğa rağmen kondisyon ve fiziksel hazırlık yaparak şampiyonada derece elde etmek istiyor.
34 Şubat'ta Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda birincilik başarısı ile dönen Muşlu sporcular, 1416 Şubat'ta Bitlis'te düzenlenecek olan Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası için kolları sıvadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri kontrolünde Güzeltepe Kayak Merkezi yakınında özel oluşturulan pistte hazırlık yapan kayakçılar, günde çift antrenman yaparak Muş’u en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.
Sporcuların çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Antrenörü Süleyman Yıldırım, kentte yaklaşık 60 kayaklı koşu sporcusu olduğunu söyledi. Antrenör gözetiminde haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını kaydeden Yıldırım, “Daha önce Muş'un yüksek kesimlerinde kar bulabiliyorduk. Az da olsa oralara gidip antrenmanlarımızı yapıyorduk. 15 Ocak'tan sonra ilimize kar yağdı. Biz de antrenmanlarımızı kayak merkezimizde sağlıklı bir şekilde yaptık. Birinci etapta güzel sonuçlar aldık” dedi.

“Karın yağışı yüzümüzü güldürdü”
34 Şubat'ta Erzurum'da yapılan Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda birinci olduklarını aktaran Yıldırım, “40 sporcuyla 1416 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'na katılacağız. İnşallah onda da güzel sonuçlar çıkarıp Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlarız. Karın yağışı yüzümüzü güldürdü. Sağlıklı bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. İklimin soğuk olması nedeniyle sporcularımız her gün antrenmanlarını aksatmıyorlar. Gelip burada 2 saat de olsa antrenmanlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.
Milli Sporcu Eyüp Güler ise 8 yıldır kayak sporuyla uğraştığını belirterek, “Yarışlara hazırlanıyoruz. Önümüzde 2 yarış var. Bitlis'teki yarışta ilimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz. Hava sıcaklığı eksi 25 derecenin üstünde olduğunda sıkıntı yaşıyoruz. Ama buna rağmen kayak yapmayı seviyoruz. 4 yıldır milli sporcuyum, profesyonel kayak yapıyorum. Bitlis'teki yarışlardan sonra Bolu'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası olacak, ona da hazırlanıyoruz” ifadelerini kullanırken, Rabia Akyol isimli sporcu da, 4 yıldır kayaklı koşu branşını yaptığını ve milli sporcu olduğunu dile getirerek, “Dondurucu havalarda zor şekilde antrenmanlarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Sabah ve öğlen olmak üzere 2 antrenman yapıyoruz. Önümüzde bir yarışımız var. Ondan sonra Bolu'da Türkiye Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Hedefim olimpiyatlara gitmek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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