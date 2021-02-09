Bulanık'ta süt alımı başladı

BulanıkMalazgirt Süt Üreticileri Birliği, “Süt bizim işimiz” sloganıyla Bulanık’taki 7 noktada süt alımına başladı.

Birliği kurduktan sonraki tek gayelerinin süt üreticilerini korumak olduğunun altını çizen Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, “Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri” projesi kapsamında 7 yerleşim yerinde toplam 28 ton kapasiteli süt toplama ünitelerini kurduklarını ve 7 yerleşim yerinde süt almaya başladıklarını söyledi. Bulanık merkez, Erentepe, Yoncalı, Üzgörür beldeleri ile Arakonak ve Esenlik köylerinde süt alımına başladıklarını belirten Başkan Ziyalı, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2020 çalışma programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güdümlü proje desteği ile toplam 1 milyon 334 bin 816,46 lira bütçeli Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi kapsamında 7 yerleşim yerinde, 28 ton kapasiteli süt toplama ünitelerimizi kurduk ve ilgili yerlerle anlaşmamızı yaparak çok şükür süt alımına başladık. Bu ilçemiz ekonomisine çok büyük bir katkı demektir. Tek beklentimiz hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin süt sığırcılığına yönelerek hem kendi ekonomilerine hem de ilçemizin ekonomisine çok büyük kazançlar sağlamasıdır. Bu da birlik ve beraberlikle ulaşabilinecek bir hedeftir” dedi.



“Projenin başarıya ulaşılması için çiftçilerimize eğitim verdik”

Projenin başarısı için çiftçilere gerekli eğitimlerin verildiğini belirten Ziyalı, “Projenin başarıya ulaşması adına ilçemizde süt sığırcılığı temelde küçük aile işletmeciliği halinde ve nispeten eski geleneksel yöntemler kullanılarak yapıldığında gerekli eğitimlerin verilmesinin sağlanması amacı ile DAP İdaresi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen uygulamalı eğitim projesi kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çiftçi Eğitim Merkezinde 150 çiftçiye uygulamalı eğitim verilmesi sağlandı. Akabinde pandemi döneminde dahi DAKA 2019 yılı 6. dönem teknik destek programı kapsamında 500 önder kadın çiftçiye, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim görevlileri tarafından geleneksel üretim yöntemleri ile süt üreten kadın çiftçilerimize yönelik hayvan besleme, hayvan bakımı, sağım ve sağım teknikleri konularında video konferans yöntemi ile gerekli eğitimin verilmesi sağlandı” dedi.

Hedeflerinin ilçedeki süt üretimini artırmak ve üreticinin hak ettiği ve yıllardır faydalanamadığı desteklemelerden üreticilerin faydalanmasını sağlamak olduğunu belirten Ziyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlçemizdeki hayvan sayımız küçükbaş olarak 110 bin, büyükbaş olarak 120 bin ve sağmal hayvan sayımız 80 bindir. Bu çok ciddi bir potansiyel. Bu verilere bakılarak bile rahatlıkla ilçemizin geçim kaynağı hayvancılık olduğunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar üreticilerimiz sütünü satacak bir pazar bulamadığı için ya sütünü hiç satamamış ya da çok ucuz fiyatlarla belirli aylarda ancak satmıştır. Biz birlik olarak üreticimizin kazanmasından yana olduğumuz için böyle bir projeye başvurduk ve birlik olarak hayata geçirdik. Bu projemizin geçmesinde büyük katkıları olan İlçe Kaymakamımız Mehmet İlidi’ye ve DAKA Muş İl Koordinatörü Mehmet Ali Yıldırım’a, Proje Uzmanı Fuat Özkan’a birliğimizin tüm üyeleri ve Bulanık halkı adına teşekkürlerimizi sunuyorum.”



Çiğ süt fiyatına litre başına 30 kuruş destek

Süt birliği üzerinden soğuk zincir projesi kapsamında satılan çiğ süt fiyatına litre başına 30 kuruş devletin destek vereceğini belirten Ziyalı, “Üreticimizin desteklenmesi adına devletimizin litre başı 30 kuruş destek vermesi çok anlamlı ve önemli bir destek. Bu salgın döneminde bir nebze de olsa üreticilerimizin yüzünü güldürecek. Girdi fiyatlarını göz önüne alırsak üreticiye ciddi manada bir destek olmuş olacak. İçinde bulunduğumuz pandemi, üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu tür destekler üreticinin daha çok üretmesi içindir. Bölgemiz özelinde dönemsel olarak, yani mevsimsel ve doğum dönemlerinde süt verimliliği düşüyor. Çiğ süte verilen desteğin, ilaç veya diğer giderlerde kullanması için üreticilerimize büyük bir destek sağlayacaktır” dedi.

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