Muş’ta 9 köy ve 22 mezranın alternatif yolu 6 günlük çalışmayla ulaşıma açıldı Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu grup köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 67 metreyi bulduğu bölgede 6 günlük çalışmayla kapalı olan alternatif yolların tamamını ulaşıma açtı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Üçevler grup köy yolunda 6 gündür zorlu çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 2 ekip çalışmasıyla yolları yeniden ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer 67 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zorlu çalışma sonrası alternatif yolu da açarak vatandaşların ulaşımına büyük kolaylık sağladı.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadelenin son güzergahı olan Üçevler grup köy yolunun Derecik ve Ilıca grup köy yolundaki 6 günlük çalışmanın neticesinde alternatif yolu da ulaşıma açtıklarını söyledi.



“Yer yer 67 metreyi kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık”

Üçevler grup köy yolu güzergahında 9 köy ve 22 mezra bulunduğunu kaydeden Yentür, “Bu bölge güneydeki 3 tane köyümüzün kışın yaşam olmadığı köylerdir. Onun dışındaki bütün köylerimizin ve mezralarımızın köy içleri ve genişletmeleri dahil olmak üzere yollarımızı açmış bulunmaktayız. Coğrafyanın zor olmasından dolayı özellikle Derecik ve Ilıca grup köy yolunun 10 kilometrelik kısmı çok büyük bir zorlukla açıldı. Yer yer 67 metrelik kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık. Vatandaşımıza daha önceden Kulp yolu üzerinden vermiş olduğumuz Kayalısu, Alaniçi, Üçevler, Ağıllı grup köy yolundan geçit vermiştik. Tabi vatandaşlarımız buradan geçince Ağıllı’ya gelebilmeleri için yaklaşık 80 kilometre yol kat etmeleri gerekiyor. Derecik ve Ilıca grubundan gidince de 25 kilometrelik bir yol oluyor. Bu anlamda Ilıca’nın yol açımını da tamamlayarak, yaşamın olduğu açılmamış bir köy ve mezra yolumuz kalmadı. Emek veren çalışanlarımıza ve bu emeğin bize hazırlanmasında sebebiyet veren devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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