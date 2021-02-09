Muş’ta hırsızlık suçundan 4 kişi gözaltına alındı

Muş’ta hırsızlık suçuna karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince, 6 Şubat 2021 günü Zafer Mahallesi’nde bir ikametten musluk, pencere kolu ve koltuk metal kenarlığı çalan 1 şüphelinin, çuval içerisinde çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalandığı belirtildi.
7 Şubat 2021 günü Dere Mahallesi’nde bir iş yerinden muhtelif gıda malzemeleri çalan biri suça sürüklenen çocuk toplam 3 kişinin çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalandığı kaydedildi.
Adreslerden çalınan 9 musluk, 2 pencere kolu, 4 koltuk metal kenarlığı, 1 elektronik terazi ve muhtelif tüketim malzemesinin sahiplerine teslim edildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.