Baldızının otomobiliyle uyuşturucu taşırken yakalandı

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta polisinin yaptığı kontrollerde baldızından emanet aldığı otomobille uyuşturucu taşıyan bir kişi yakalandı.

Olay, Muş-Bitlis karayolundaki polis uygulama noktasında gerçekleşti. Polis noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpek Thor´la birlikte arama yapan polis, tavan arasındaki zulada 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Narkotik polisinin yaptığı araştırmada şüphelinin Elazığ´da yaşayan baldızından emanet aldığı araçla gittiği Van´dan metamfetamin maddesini aldığı belirlendi. Van´dan Elazığ´a doğru yola çıkan şüpheli Muş´ta yapılan operasyonla yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-02-09 20:13:02



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