Muş´ta 10 bin kamyon kar taşındı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Belediyesi temizlik ekipleri, bu kış sezonunda 10 bin kamyon karı kent merkezi dışına taşıdı.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun yağışlar sonrasında yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda biriktirdiği kar yığınlarını, şehir dışına taşımaya devam ediyor. 24 saat esasına uygun, 2 ayrı vardiya ile hizmet veren ekipler, cadde ve sokakları kardan arındırarak, bu şekilde rahat bir ulaşım imkanı sağlıyor.

Karla mücadele ekiplerinin hummalı bir şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kentin cadde ve sokaklarında toplanan kar yığınları, öncelikle iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor. Kar yığınları, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara dökülüyor. Günde 250´ye yakın olmak üzere, 1,5 ay içerisinde 10 bini aşkın kamyon karın boşaltıldığı bölgede adeta kar dağları oluştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Şehrimizde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte hayatın normale dönüşebilmesi için ekiplerimizle beraber can ve başla çalışmaktayız. Şu ana kadar 10 bin kamyonu aşkın şehir dışına kar taşıma işlemi gerçekleştirdik. Şehrimizin hiçbir bölgesinde şu an itibariyle hiçbir sıkıntımız kalmamıştır. Karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

Kar taşıyan kamyon şoförü Sayim Güngörmez ise, karın boşaltımı yapılan bölgede kardan dağların oluştuğunu belirterek, 24 saat esasına göre karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Kamyon şoförü Zeynel Olcay ise, "Şehir merkezinden gece-gündüz demeden çift vardiya olarak kar taşıma çalışması yapıyoruz. Kar buraya yığılmış, kardan dağlar oluşmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-02-10 08:20:39



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