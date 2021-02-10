Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri, Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan karayolunda fırtına ve tipinin etkisiyle kar kalınlığının yer yer 34 metreye ulaştığı yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Muş’ta tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hasköy ile Mutki’yi birbirine bağlayan karayolunda sürekli tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açıyor. Karayolları ekipleri, yolun sürekli açık tutulması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 34 metreye ulaştığı bölgeleri açmakta güçlük yaşayan ekipler, zorlu çalışma yürütüyor.

Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan ekip şefi Nedim Gök, “Bu yolu her gün açmamıza rağmen fırtınadan dolayı kapanıyor. Yaklaşık iki haftadır burada çalışıyoruz. Yolu açtık ama gece fırtına, tipi olduğu için dolduruyor. Şu an fırtınanın doldurduğu yerlerde yol genişletme çalışması yapmaktayız. Ekip arkadaşlarımızla beraber sürekli bu yoldayız. Bölgede yaklaşık 20 köy bulunmakta. Yolun işlek olmasından dolayı sürekli açık olması şart ve açık tutmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları sarf ediyoruz” dedi.

Karayolu operatörlerinden Vedat Aykan ise zor şartlarda devamlı yollarda çalışma yürüttüklerini belirterek, “Kar kalınlığı zaman zaman tipi nedeniyle 34 metreyi buluyor. Bazen gece geliyoruz ve gündüz sürekli buradayız. Vatandaşların mağdur olmaması için sürekli bu yolda çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

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