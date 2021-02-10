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Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu Tekstil çalışanı 4 kardeş, bir yıllık birikimleriyle traktör, hayvan ve tarla sahibi oldu

İHA

Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu Tekstil çalışanı 4 kardeş, bir yıllık birikimleriyle traktör, hayvan ve tarla sahibi oldu

Muş’ta tekstil atölyesinde çalışan 4 erkek kardeş, babalarına teslim ettikleri 1 yıllık birikimleriyle traktör, büyükbaş hayvan ve tarla sahibi oldu.
Muş’taki tekstil atölyeleri özellikle köylü gençler için büyük istihdam kapısı oldu. Merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinlerinden Ferhat ve Hamdiye Çini çiftinin 4 oğlu, bir yıl önce tekstil atölyesinde işbaşı yaptı. 7 nüfuslu ailenin 4 bireyi, tekstil atölyesinde makine ustası olarak kazandıkları bir yıllık birikimle çiftçi olan babaları Ferhat Çini’ye teslim ettikleri parayla hem traktör hem hayvan hem de tarla sahibi oldu.
Kardeşlerden Muhammed Çini (16), Çatbaşı köyünde yaşadıklarını belirterek, “Bu tekstil atölyesinde çalışıyorum. Biz beş kardeşiz ve en küçük kardeşimiz çalışmıyor. Burada 4 kardeş çalışıyoruz. Ayda elimize 12 bin TL para geçiyor. Maaşımızı alıp babamıza teslim ediyoruz. Babamız çiftçi. Bu parayla geçiniyoruz. Babamıza verdiğimiz maaşla traktör aldık, inek aldık, tarla aldık ve evin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Evin büyük çocuğu Caner Çini (18) ise “Burada 4 kardeş çalışıyoruz. İşimizden memnunuz. Bir yıldır burada çalışıyoruz. Çalıştığımız süreçteki geliri de babamıza veriyoruz. O da bu parayla traktör, hayvan aldı” ifadelerini kullandı.

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