Muş Özel İdaresi ekipleri çığ tehlikesi atlattı

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Muş’ta yol genişletme çalışması yapan il özel idaresi ekiplerinin bulunduğu bölgeye çığ düştü.

Derecik ve Ilıca grup köy yolunda genişletme çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesi atlattı. Ekiplerin dağlık bölgeden geçtiği sırada aniden gelen çığ, korku dolu anlar yaşattı. Çığ altında kalmaktan son anda kurtulan ekipler, olayı şans eseri kazasız atlattı. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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