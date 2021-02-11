2020 yılı mazot ve gübre desteği icmalleri askıya çıktı

– Muş’un Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğünde ve mahalle muhtarlıklarında 2020 yılı mazot ve gübre destek bilgilerinin yer aldığı askı icmalleri (İcmal1) 5 gün süreliğine askıya çıkarıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, askı süresi sonunda icmallerin kesinlik kazanacağından, üreticilerin mağdur olmamaları için müdürlük ve mahalle muhtarlıklarına gönderilen askı icmallerindeki bilgilerini kontrol etmeleri ve herhangi bir yanlışlık tespit ettikleri takdirde askı süresi içerisinde veya askı süresi sonrasındaki 5 iş günü içerisinde bağlı bulundukları müdürlüklere şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları istenildi. Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgilerin doğru kabul edileceği ve daha sonra yapılacak itirazların değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.