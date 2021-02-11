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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık’ta maske dağıtımı

İHA

Bulanık’ta maske dağıtımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, Ülkü Ocakları Başkanı Kasım Özenç ve partililer, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. Her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, “Korona virüs kapsamında ilçemiz genelinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Bizde vatandaş ve esnafımıza bu konuda destek olmak amacıyla ilçe yönetimi olarak karar aldık. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, bu zorlu süreci atlatana kadar kurallara ve alınan tedbirlere mutlaka uymalarıdır. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarını da mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekiyor. İnşallah, tedbirlere uyduğumuz sürece bu salgından kurtulacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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