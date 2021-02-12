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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirer’in kütüphane ziyareti

İHA

Kaymakam Demirer’in kütüphane ziyareti

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek ders çalışan öğrenciler ile sohbet etti.
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek, kütüphane müdürü Takyettin Taş’tan bilgiler aldı. Kaymakam Demirer, halk kütüphanesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Demirer, öğrenciler için kaynak kitap temini konusunda yardımcı olacağını belirtti. Korona virüs salgınından dolayı ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin kapalı olması nedeniyle eğitimde geri kalmak istemeyen üniversite öğrencileri ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler, çalışmalarını Malazgirt İlçe Halk Kütüphanesinde sürdürüyorlar. Kütüphanelerin kendilerine önemli katkılar sunduğunu belirten öğrenciler, pandemi dönemi içerisinde eğitimden geri kalmadıklarını söylediler.

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