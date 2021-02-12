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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Kılıç’a ziyaret

İHA

AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Kılıç’a ziyaret

AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ı makamında ziyaret etti.
Gençlere ve gençlik çalışmalarına her zaman değer veren Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Ziraat Odasında kendisini ziyarete gelen AK Parti Gençlik Kolları ile bir araya geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün ve gençlik kolları yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç, “Her şeyden önce Ak Partinin gençlik kolları ile ilçe teşkilatı olarak yeni dönemdeki görevlerinde başarılar dilerim. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin donanımlı olması, eğitimli olması, öz güven içerisinde sosyal yönü zengin bir şekilde toplum içerisinde yer alması, hem Ak Partiye olan güveni hem de kendinizdeki güven duygusunu oluşturacaktır. O anlayış içerisinde biz sizleri seviyoruz. Sizlere daha güzel bir gelecek bırakmak amacıyla gayret gösteriyoruz” dedi.
Ziyarette Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün, “İlçe gençlik kolları olarak sizi ziyaret etmek ve ilerde yapacağımız hizmetler hakkında sizlere bilgi verelim, sizlerin tecrübelerini alalım istedik. Kapınız her zaman bizler gençlere açık olmuştur. Hamd olsun güzel bir birlikteliğimiz var. Arkadaşlarımızla yeni bir ekip kurduk. Ekibimizle uyum içerisinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Ziyarette gerçekleşen konuşmaların ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün, Başkan Kılıç’a tablo hediye etti.

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