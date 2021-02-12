Engelli bireyler “Engelsiz Maske Üretim Projesi” ile maske ve koruyucu kıyafet üretiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülmekte olan “Engelsiz Maske Üretim Projesi” kapsamında, engelli bireyler sağlık çalışanları için maske ve koruyucu kıyafet üretiyor.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünde korona virüsle mücadele kapsamında 10 engelli bireye 4 aylık ücretli kurs açıldı. Atölyede kursa katılan engelli bireyler bir yandan maske ve koruyucu kıyafet üretirken, bir yandan da kendilerine sağlanan finansal destekle ailelerine katkıda bulunuyor. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Murat Kaymaz, projenin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini ve proje isminin ‘Engelsiz Maske Üretim Projesi’ olduğunu söyledi. Proje kapsamında 10 engelli bireye 6 ay boyunca maske ve koruyucu kıyafet dikimi eğitimi verileceğini kaydeden Kaymaz, “Engelli bireyler aylık bin 100 TL ücret karşılığında eğitim görmektedir. Projedeki genel amacımız ise üretilen maske ve koruyucu kıyafetlerin Muş ilinde ihtiyaç duyulan sağlık kurumlarına dağıtılması ve engellilere ücretsiz dağıtılmasıdır. Eğitimlerimiz haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde gerçekleşmektedir. Projemiz Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülmektedir. Eğitim merkezimiz sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kurulmuştur ve eğitimlerimiz devam etmektedir” dedi.

Kursiyerlerden Elvan Konuksever ise Engelsiz Maske Üretim Projesinde bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Bu proje bizim için çok iyi oldu. haftanın 5 günü en azından günümüzü geçiriyoruz ve ailemize katkıda bulunuyoruz. Proje 4 ay sürecek. 4 ay boyunca 10 arkadaş buraya geleceğiz. Günlük maksimum 10 kıyafet dikmeye çalışıyoruz. Projeden memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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