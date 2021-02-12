Gazetecilerden Kaymakam Demirer’e ziyaret

Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan gazeteciler, ilçeye yeni atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’i makamında ziyaret etti.

Malazgirt ilçesinde faaliyet yürüten ulusal ve yerel basın temsilcileri, ilçeye yeni atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demirer, Malazgirt ilesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin önemine değindi. Tarihi ilçenin tanıtımı ve yapacakları çalışmalarda basın çalışanlarının desteğini yanlarında görmenin kendilerine ve ilçeye olumlu katkı yapacağını belirten Kaymakam Demirer, gazetecilere başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gazeteciler ise Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e yeni görevinde başarılar dileyerek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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