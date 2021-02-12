Gazetecilerden Kaymakam Demirer’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazetecilerden Kaymakam Demirer’e ziyaret

İHA

Gazetecilerden Kaymakam Demirer’e ziyaret

Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan gazeteciler, ilçeye yeni atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’i makamında ziyaret etti.
Malazgirt ilçesinde faaliyet yürüten ulusal ve yerel basın temsilcileri, ilçeye yeni atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demirer, Malazgirt ilesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin önemine değindi. Tarihi ilçenin tanıtımı ve yapacakları çalışmalarda basın çalışanlarının desteğini yanlarında görmenin kendilerine ve ilçeye olumlu katkı yapacağını belirten Kaymakam Demirer, gazetecilere başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gazeteciler ise Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e yeni görevinde başarılar dileyerek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli bireyler “Engelsiz Maske Üretim Projesi” ile maske ve koruyucu kıyafet üretiyor
YEREL HABERLER Engelli bireyler “Engelsiz Maske Üretim Projesi” ile ...
Muş’ta sağlık çalışanlarına ikinci doz korona virüs aşısı uygulanıyor
YEREL HABERLER Muş’ta sağlık çalışanlarına ikinci doz korona virüs ...
AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Kılıç’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Kılıç’a ziyaret
Kaymakam Demirer’in kütüphane ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’in kütüphane ziyareti
Murat Nehrinde 1,5 metre boyunda balık avladı
YEREL HABERLER Murat Nehrinde 1,5 metre boyunda balık avladı
Bulanık’ta maske dağıtımı
YEREL HABERLER Bulanık’ta maske dağıtımı
2020 yılı mazot ve gübre desteği icmalleri askıya çıktı
YEREL HABERLER 2020 yılı mazot ve gübre desteği icmalleri askıya ...
Muş Özel İdaresi ekipleri çığ tehlikesi atlattı
YEREL HABERLER Muş Özel İdaresi ekipleri çığ tehlikesi atlattı
Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu Tekstil çalışanı 4 kardeş, bir yıllık birikimleriyle traktör, hayvan ve tarla sahibi oldu
YEREL HABERLER Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu Tekstil çalışanı ...
Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması
Muş´ta 10 bin kamyon kar taşındı
YEREL HABERLER Muş´ta 10 bin kamyon kar taşındı