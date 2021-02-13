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Öğretmen ve öğrencilerin köy okulunda yüz yüze eğitim hazırlığı

DHA

Öğretmen ve öğrencilerin köy okulunda yüz yüze eğitim hazırlığı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, köy okullarında pazartesi günü yüz yüze eğitim için çalacak ders zilinin telaşı başladı. Tekyol köyündeki ilkokul ve ortaokulda hazırlıklar, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapıldı. Fen bilgisi öğretmeni Emine Dilek, meslektaşları ve öğrenciler ile okulu yüz yüze eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi. 
Muş´a bağlı Tekyol köyündeki ilkokul ve ortaokulda yüz yüze eğitim hazırlıkları, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapıldı. Okul, temizlenip, dezenfekte edilirken, katlara da dezenfektanlar yerleştirildi. Sınıflardaki sıra aralığı yeniden düzenlenirken, sosyal mesafeye dikkat çeken uyarı yazıları, asıldı. Öğrencilerinin özlemi içinde olduğunu belirten fen bilgisi öğretmeni Emine Dilek de meslektaşları ve öğrencileriyle el ele vererek, okulu pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime hazır hale getirdi. Bayram sevinciyle pazartesi gününü beklediklerini anlatan Dilek, "Okulumuzda öğrencilerimizle tüm tedbirleri alarak, ele ele verdik. Okulumuzun temizliğini, sıraların temizliğini, kitapların eksikliğini, dolapların düzenini ve eğitim-öğretim için tüm eksiklerimizi tamamladık. Öğrencilerimizi pazartesi günü bayram sevinciyle bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Ziya Selçuk hocamızın da dediği gibi çocuklar bizlere emanet ve bizler de Ziya hocamıza emanetiz. Pazartesi günü tüm sevincimizle okullarımızdayız" diye konuştu. 
'ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEDİK'
Yüz yüze eğitimin özlemi içinde olduklarını vurgulayan 3'üncü sınıf öğretmeni Mervenur Bozkurt ise "Biz bir köy okuluyuz ve yüz yüze eğitim-öğretimi çok özlemiştik. Pazartesi günü inşallah yüz yüze eğitime geçeceğiz. Bunun için öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte okulumuzun temizliği, panoların düzeltilmesi gibi her şeyi elden geçirdik. Umarım yüz yüze bir şekilde eğitim-öğretime devam edeceğiz. Çocuklarımızı çok özledik. İnşallah hepimiz bir arada olup, aynı bu şekilde devam edeceğiz" dedi. 
'YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRIZ'
Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin köy okullarında yeniden başlamasının sevinci içinde olduklarını belirten Tekyol İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Cengiz Akyol da "Yüz yüze eğitim-öğretimi gerçekten çok özlemiştik. İdare olarak öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle beraber pazartesi gününü çok büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Okul idaresi olarak öğretmen ve öğrencilerimizle gerekli temizlik işlemlerimizi yaptık. Sınıflarımızı temizleyerek, gerekli dezenfektan çalışmalarını yaptık. 15 Şubat´ta başlayacak olan yüz yüze eğitim-öğretime hazırız. Bundan dolayı da çok mutlu ve sevinçliyiz" diye konuştu. 
'OKULUMUZU ÇOK ÖZLEDİK'
Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim için okulda hazırlık çalışması yürüten öğretmenlerine destek olan 6'ncı sınıf öğrencisi İrem Çaldır ise "Öğretmenlerimiz yüz yüze eğitim-öğretim için okulumuzu temizledi. Bizler de onlara eşlik edip, yardım ettik. Pazartesi günü inşallah yüz yüze eğitime başlarız. Evde sürekli ders çalışıyoruz ve okulumuzu çok özledik. Öğretmenlerimizle birlikte pazartesi günü sınıfımızda buluşuruz inşallah" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-02-13 08:19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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