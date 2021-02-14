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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kaynağı donan besiciler hayvanlarına kovalarla su taşıyor

İHA

Su kaynağı donan besiciler hayvanlarına kovalarla su taşıyor

Muş’ta besiciler, su kaynaklarının donması üzerine hayvanlarına kovalarla su taşıyor.
Kentte besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Yılın yaklaşık 4 ayı kar altında hayvanlarına bakmak zorunda olan besiciler, su şebekelerinin donması nedeniyle hayvanlarına kovalarla su taşıyor. Merkeze bağlı Yeşilce köyünde su kaynağı donduğu için çocuklarıyla birlikte hayvanlara su taşıyan besici Nizamettin Yılmaz, her gün 4 saat su ihtiyacı için zaman harcadıklarını söyledi.
Hayvanların beslenmesi için 500 metre uzaklıktan kova yardımıyla su taşıdıklarını belirten Yılmaz, “Burada hayvancılıkla uğraşıyorum. 250 hayvanım var. Suyumuz olmadığı zaman çocuklarımla birlikte 500 metre öteden kovalarla su getiriyorum. Hayvanlarımız günde en az 200250 litre su içiyor. Alt kısmımızda da Karasu Nehri var, o da donmuş durumda. Hayvan suyun üzerine gidemiyor. Hava soğuk ve zorluk yaşıyoruz. Hayvanları günde iki defa dışarı çıkarıyoruz. Her bir öğünde 2 saat su taşıyoruz. Toplamda 4 saatimizi su taşımaya ayırıyoruz” dedi.

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