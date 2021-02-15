Muş’ta 610 okul yüz yüze eğitime başladı

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen ilkokul, ortaokul, anaokulu ve özel eğitim anaokulları olmak üzere 610 eğitim kurumu tedbirler kapsamında yeniden yüz yüze eğitime başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 15 Şubat Pazartesi günü itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde hıfzıssıhha kurulu kararıyla ve ilçe milli eğitim müdürlükleri işbirliği içinde alınan karar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada beş gün yüz yüze eğitime geçilecek şekilde 20202021 eğitim öğretim yılının 2. dönemini açtıklarını ifade etti. Kıvanç, “Okullarımızın açılmasıyla azîz milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili öğrencilerimizin tebessümlerine bugün şahit olduk. 20202021 eğitim öğretim yılının 2. döneminin milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim” dedi.

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