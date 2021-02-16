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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Avcı’dan iş kazası geçiren komşusuna yardım eli

İHA

Kaymakam Avcı’dan iş kazası geçiren komşusuna yardım eli

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, iş kazası sonrası ameliyat masraflarını üstlendiği komşusu İsmail Aydın’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, yaklaşık dört yıl önce Bursa’da iş kazası geçirerek ayağı sakatlanan ve Kültür Mahallesi’ndeki konutunun yanında ikamet eden bir kız çocuğu babası komşusu İsmail Aydın’ın (40) ameliyat masraflarını üstlenerek, Erzurum Atatürk Üniversitesinde ameliyat olmasını sağladı. Ameliyat sonrası evine dönen İsmail Aydın’ı ziyaret eden Kaymakam Ertuğrul Avcı, “Benim komşum olan İsmail Aydın’ı evden çıkarken koltuk değnekleri ile yürüdüğünü görünce sebebini sordum. Kendisi Bursa’da inşaatta çalışırken düştüğünü ve ayağında aksadığını söyledi. Bunun üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti olarak kendisinin tedavisini üstlendik. İsmail Aydın kardeşimiz de kaymakamlık lojmanının yanında bulunan bir komşumuz. Biz bugün onu ziyarete geldik. Çok şükür devletimizin destekleri ile Erzurum’da ameliyatını gerçekleştirdik. Bir ameliyatı daha var. İnşallah o da olumlu geçer ve İsmail kardeşimizi aramızda değneksiz bir şekilde görmeyi umut ediyoruz. İsmail’e acil şifalar diliyorum” dedi.

“Bu ameliyatı olmasaydım ayağımın kesilme riski yüzde 90’dı”
Kendisine sahip çıkan ve ameliyatla ayağının kangren olmasından kurtaran Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı’ya teşekkür eden İsmail Aydın, “Yaklaşık 4 yıl önce Bursa’da bir inşaatta işçi olarak çalışırken kaza geçirdim. Düşmem sonucunda ayağım tamamen felç olma riski ile karşı karşıya kaldı. Bursa’da yaptığım tedavilerim hiçbir sonuç vermedi. Özelde de masrafım çok olacağı için ameliyat olamadım. Varto ilçesine dönmek zorunda kaldım. Geçen günlerde ekmek almaya giderken kaymakam bey beni gördü. ‘Niye sekerek ve koltuk değnekleri ile yürüyorsun’ diye sordu. 2017 yılında iş kazası geçirdiğimi söyledim. Sağ olsun kaymakam bey benimle hastaneye geldi. Gerekli işlemlerimi yaptırdı. Erzurum’da ameliyat oldum. Birinci ameliyatım başarılı geçti. Bundan sonra da bir tane ameliyatım var, o da başarılı geçecek inşallah. İnce ameliyattan sonra kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Bu ameliyatı olmasaydım yüzde 90 ayağım kesilecekti. Tehlikeli bir ameliyat olduğu için hiçbir doktor bu riski kabul edip ameliyata giremiyordu. Sağ olsun kaymakamımızın sayesinde ameliyat oldum. Bir ameliyat daha olursam kangren ve ayak kesiminden kurtulacağım. Komşum olan kaymakam beye her şey için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Ertuğrul Avcı’nın kendilerine hem babalık hem de ağabeylik yaptığını söyleyen İsmail Aydın’ın eşi Günay Aydın ise “Bugün kaymakam bey bizi ziyarete geldi. Allah razı olsun. Bize hem babalık hem de ağabeylik etti. Eşimin tedavisinde yardımcı oldu. Ameliyatına vesile oldu. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.
Aydın çiftinin Yağmur Hanım adlı 5 aylık bebeği ile de ilgilenen Kaymakam Ertuğrul Avcı, sıkıntılarını dinledikten sonra evden ayrıldı.

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