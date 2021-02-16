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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta süt kuzularının anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Muş’ta süt kuzularının anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu

Muş’ta yeni doğan süt kuzularının her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturmaları ortaya renkli görüntüler çıkarıyor.
Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde hayvancılık yapan besiciler, yeni doğan süt kuzularını günde 2 defa anneleriyle buluşturuyor. Küçükbaş hayvanların beslenmesinin ardından anneler yavrularını koku ve sesinden tanıyarak emziriyor. Kapıların açılmasıyla koşuşmaya başlayan kuzular, ortaya renkli görüntüler çıkarıyor.
Kuzuların anneleriyle buluşmasında şirin görüntüler ortaya çıktığını anlatan Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, kentte küçükbaş hayvancılık sektörünün iyi bir durumda olduğunu ve Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin civarında hayvan sayısına sahip olduklarını söyledi. Bugün de bu işletmeyi ziyaret etme sebebinin kuzuları anneleriyle buluşurken o anı izlemek olduğunu ifade eden Salkım, “Onların o şirin seslerini duymak güzel oldu. Kuzular sürünün içerisine girerken kokusuyla annelerini tanıyorlar. Bu da renkli bir görüntü oluşturdu, görsel bir şölen sundu” dedi
Ağaçlık köyünde hayvancılık yapan sürü sahibi Saim Oğlağo ise “Hayvancılık yapıyorum. Yaklaşık 600650 küçükbaş hayvanım var. Hayvanlarımın yarısı doğum yaptı, yarısı henüz doğum yapmadı. Doğan kuzular anneleriyle buluştuğu zaman bizde günün stresini onlara bakarak geçiriyoruz. Günümüz hayvan yemlemeyle, hayvanlara bakmakla geçiyor. Kuzu ve annelerin buluşması bize huzur veriyor, stres atıyoruz. Anne yavrusunu kokusundan, yavru annesini kokusundan tanıyarak emziriyor. Anneler kuzularıyla buluşunca güzel bir görüntü oluşuyor” diye konuştu.

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