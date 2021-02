AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletildi. Kongrede konuşmasına Pençe Kartal2 Harekatı’nda şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet dileyerek başlayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, “Gerçekten hepimizin içini yaktılar. Kederli ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Biz sürekli davası hak olanın yardımcısı Hak’tır dedik. Hak olan davada zafer muhakkaktır diyerek inandığımız yolda durmadan, yorulmadan yürüdüğümüz sürece inşallah başarılarımızda artarak devam edecektir. Bu başarı AK kadınlarımızın başarısı, teşkilatımızın başarısı, bu başarı partimizin başarısı, bu başarı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı” dedi.



“Bugün 11,5 milyona ulaşan üye sayımızın yarısını kadınlar oluşturmakta”

11,5 milyona ulaşan üye sayısının yarısının kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Erenler, “5,5 milyona ulaşan sayımızda bugün sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük kadın hareketiyiz. 2002’den bu yana teşkilatımızın her bir ferdi olarak ülkemize nasıl daha iyi hizmet edebiliriz endişesini hep yüreğimizin en derinlerinde hissettik ve milletimizin bize verdiği büyük bir dava bilinciyle üzerimizde taşıyoruz, taşımaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ülkemizin gelişmesini istemeyen hem dışarıda hem içeride çok ciddi şer güçleri var”

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise ülkenin çok zor günlerden geçtiğini belirterek, “Hamdolsun ki 19 yıldır Cumhurbaşkanımız önderliğinde her geçen gün daha güçlenen bir Türkiye ile birlikte yürüyoruz. Bu sevdaya hep birlikte inandık ve yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Allah’ın izniyle ülkemizi, bölgemizi, Muş’umuzu çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Son yıllarda ülkemiz çok çetin badirelerden geçti ve geçmeye devam ediyor. Maalesef ülkemizin gelişmesini istemeyen hem dışarıda hem içeride çok ciddi şer güçleri var. Yakın tarihte birine şahit olduk. 13 sivil vatandaşımız ve 3 güvenlik gücümüz acımasızca katledildi. Biz bunları unutmayacağız. Mekânları cennet olsun. Ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Gelişen Türkiye’yle birlikte Muş’umuz da güzelleşiyor, zenginleşiyor. Çok daha güzel bir kent haline geliyoruz. Muş sakin, güzel, huzurlu bir kent ve yatırım almaya da aday bir kent. Son üç yılda hemen hemen her yıl genel ve katma bütçeyle birlikte ilimiz 3,5 milyar yatırım aldı” diye konuştu.

Kongrede, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve İl Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen de katılımcılara hitap etti.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Elif Gezen, AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.

