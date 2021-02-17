Muş’ta 12 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün gece saatlerinde özellikle kırsal bölgelerde etkili olar kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte il genelinde 12 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.