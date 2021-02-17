Malazgirt’te korona virüs denetimi

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yapıldı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerlerinde denetim yaptı. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe esnafına hayırlı işler dileklerini iletirken, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü.

İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söyledi.

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