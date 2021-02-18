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Varto’da 149 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İHA

Varto’da 149 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 149 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. İlçeye bağlı 99 köy ve 50 mezranın yolunu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, kapanan yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 99 köy ve 50 mezranın yolunun kapandığı söyledi.
Varto Belediyesi ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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