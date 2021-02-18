Kızılay’dan anne ve kızına yardım eli

Muş’un Varto ilçesinde tek başlarına yaşayan anne ve kızına Kızılay tarafından gıda yardımı yapıldı.

Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde derme çatma bir evde kendi başlarına hayatlarını sürdüren anne ve kızına Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat’tan destek geldi. Anne Saime ve kızı Adile Kızıl’ı ziyaret eden Hamza Sezgin Yonat, "Varto ilçemizde daha öncesinden de gıda yardımlarında bulunmuştuk. Araştırdığımız kadarıyla Hürriyet Mahallesi’nde tek başlarına yaşayan ve maddi durumlarının el vermediği bir aileyi tespit ettik. Tek başlarına yaşayan anne ve kızına bugün ziyaret gerçekleştirdik. Bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını tespit ettik. Ziyaretimizde kendilerine gıda ve giyim desteği verdik. Ailemizin bundan sonraki sıkıntılarını da göz önüne alarak tespit çalışmamızı yaptık. İleriki zamanlarda da tespit ettiğimiz o sıkıntılarını gidermeye çalışacağız" diye konuştu.

Kızıyla birlikte yaşayan Saime Kızıl (83) ise Kızılay başkanına ve yardım edenlere teşekkür etti.

Adile Kızıl (52) da, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.