Kaymakam Demirer korona virüs aşısı oldu

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, korona virüse karşı ilk doz aşısını oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan alınan kısıtlama önlemleri bir yandan da aşılama çalışmaları ile korona virüsün önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi kapsamında korona virüs ilk doz aşısını oldu. Kaymakam Demirer, sağlık çalışanlarına pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Bütün dünyanın yaşadığı tabi bizimde bir yıldır yaşadığımız küresel salgın ile mücadele ediyoruz. Bu salgını bitirmenin, bu salgından kurtulmanın en temel yolu aşılanmaktır. Bizimde sıramızın gelmesiyle bugün gelip aşımızı olduk. Sağlık personelimiz zaten işinin ehli. Hepsi özverili şekilde hem bu süreci yönetiyorlar hem de aşılanma çalışmalarımızı başarı ile uyguluyorlar. Ben bütün vatandaşlarımıza sırası geldiklerinde bir an önce aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e korona virüs ilk doz aşısı, Malazgirt 1 Nolu Sağlık Ocağında Hemşire Bahar Pirinci tarafından vuruldu.

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