Tarım ve Orman Bakanlığının tebliği tütün üreticisinin yüzünü güldürdü

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında resmi gazetede yayınlan tebliğiyle tütün üreticilerinin artık devlet desteği alabileceğini ifade etti.

17 Şubat’ta 31311 sayılı Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal kalkınma destekleri kapsamında yayınlanan tebliğde, tütünün bitkisel ürün olarak kabul edilmesi üreticilerin yüzünü güldürdü. Tebliğin yayınlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, bugün ülkedeki tütün üreticisinin yüzünün güldüğünü söyledi. Bugüne kadar Tarım Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tütün üreticisine desteklemeler yapılmadığını ifade eden Solgun, “Bugünden sonra artık tütüne de bitkisel ürünler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tütün aletleri desteği verilecektir. Artık tütün üreticisi de bitkisel ürünler kapsamından desteklerden faydalanacaktır. Bu destekleri veren yetkilerimizden Allah razı olsun” dedi.



Ülke genelinde 26 il, 113 ilçe, 2 bin 301 köy ve mahallede yaklaşık 120 bin tütün üreticisi olduğunu aktaran Başkan Solgun, “Bu 120 bin tütün üreticisi ailemizi çoğaltmamız gerekmektedir. Virjinya tütünlerini Türkiye'de dikmekteyiz. Bunun içinde tütün kurutma fırınları ve makine aletleri ihtiyaçtı. Ama bugüne kadar bir kalkınma hibesi verilmedi. Çok şükür çiftçilerimiz artık bugünden sonra Tarım Kırsal Kalkınma Desteklemelerinden, tütün aletlerinden destek alacak ve daha fazla üretim yapacak. Ülke üreticisine daha fazla ekonomide destekçi olacağız İnşallah. Burada çiftçi kazanacak. Çiftçi ekipman için müracaat edecek. Bir aile bugüne kadar 5 dönüm tütün ekiyorsa bugünden sonra üretici makinede hibe desteği alırsa istediği kadar tütün üretimi yapar. Allah'ın izniyle 2 yıl içerisinde üreticimiz bu makinelerle bu destekler kapsamında hibe alırsa ithalatı da azaltmış olacak” diye konuştu.

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