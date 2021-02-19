Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Muş’ta narkotik polislerinin teknik takibe aldığı 2 şüpheli, midelerinde gizledikleri uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. 17 Şubat 2021 tarihinde 2 şüpheli şahıs otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, üst araması yaptığı 2 kişide uyuşturucu maddeye rastlamazken, şüpheli ve tedirgin hareketleri sonucu şahıslar Muş Devlet Hastanesine götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi. Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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