Muş’ta bir köy kara gömüldü Muş’ta bir köy güne metrelerce kar sürpriziyle uyandı

Muş’un 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü sakinleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle güne metrelerce kar sürpriziyle uyandı.

Merkeze 50 kilometre mesafede bulunan Yukarıyongalı köyü, akşam etkili olan kar yağışıyla kara gömüldü. Bir gün öncesinde bahar havası yaşayan köy sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar; evlerinin, araçlarının ve traktörlerin kar altında kaldığını gördü. Akşamdan kuruması için dışarı asılan çamaşırlar soğuktan donarken, iş makinelerinin giremediği sokaklar ise köy sakinlerinin imece usulü yardımlaşmasıyla zorlukla açılabildi. Patika yollarla ulaşımlarını sağlayan vatandaşlar, araçların üzerinde biriken kar kütlelerini de kürek yardımıyla temizledi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, dün köyde çok az miktarda kar olduğunu belirterek, “Gece yattık, sabah uyandığımızda bir metreden fazla kar yağdığını fark ettik. Bazı yerlerde fırtınanın doldurmasıyla 2 metreye yakın kar var. Sabahtan beri kürekle köyün içini, kapıların önünü temizliyoruz. Şu anda araçların önünü temizliyorum ki araçlar kar altından çıksın ve iş makinesi araçlara zarar vermesin. İş makineleri ara sokaklara giremediği için kürekle patika yol açmaya mecburuz. Yolları açıyoruz ki komşularımıza gidip gelebilelim” dedi.

Bir gecede bir metre karla uyandıklarını anlatan vatandaşlardan Asım Çamdolsun da, “Burada dün gece uyuduğumuzda kar yoktu ama sabah kalktığımızda bir metreden fazla kar vardı. Şu anda iş makinelerinin giremediği yerleri biz açıyoruz. Hayvanlarımız olduğu için ev ve ahırların önünü temizliyoruz. Bu şekilde yaşıyoruz. Sabah bu manzarayı görünce çok şaşırdık. Bir gecede bir metre kar şaşırtıcı” diye konuştu.

Akşam havanın güzel olduğunu ve kapıya çamaşırları astığını ifade eden köy sakinlerinden Menekşe Omur ise “Sabah kalktım bir metre kar yağmış. Çamaşırları toplayamıyorum. Akşam hiç kar yoktu” şeklinde konuştu.

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