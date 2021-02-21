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Muş’ta iş makinelerinin 5-6 metrelik karla mücadelesi Fırtına yollarda kar tünelleri oluşturdu

İHA

Muş’ta iş makinelerinin 5-6 metrelik karla mücadelesi Fırtına yollarda kar tünelleri oluşturdu

Muş’ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 114 köy yolunun 83’ünü yeniden ulaşıma açan ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği bölgeleri aşmaya çalışıyor.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının fırtına ve tipi nedeniyle 56 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşabilmek için büyük fedakarlık gösteriyor. İş makinelerinin boyunu aşan bölgede, kar kütlelerinin kaldırıldığı yerler tünelleri andırırken; kapalı 114 köy yolundan 83’ünü yeniden ulaşıma açan ekipler, 31 köy yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

“Görüş mesafemiz zaman zaman 10 metreye düşüyor”
Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının genel yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. 48 iş makinesi ve 64 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yentür, “Arkadaşlarımız gece gündüz demeden vatandaşın yollarını açmakta, ulaşımlarını vermektedir. Fırtına nedeniyle zaman zaman mesafemiz 10 metreye düşüyor. İş makinelerimiz özellikle yüksek yerlerdeki fırtınadan dolayı sürekli yollardan düşmektedir. Bu da çalışmamızı ve ulaşacağımız yere daha geç zamanda gitmeye sebebiyet vermektedir. Nefesin olduğu her yere devlet olarak hizmet götürmek ve oradaki insanları şehre veya ulaşması gereken yere ulaştırmak vazifemizdir” dedi.

“56 metrelik kar kütleleri, kar tünelleri oluşturmaktadır”
Fırtına ve tipinin 56 metreye ulaştırdığı kar kütlelerinin kar tünelleri oluşturduğunu ifade eden Yentür, “Yer yer 56 metre yüksekliğinde kar ve fırtına nedeniyle sanduka şeklinde olan yollarımızın dolmasından dolayı ekipler çok büyük zorluklar yaşamaktadır. Açtığımız yol yarım saat sonra döndüğümüzde 56 metrelik kar kütlesi nedeniyle tekrar doluyor. Yani kar yağmasa dahi fırtınadan dolayı yollarımız kapanıyor. Yol, bir bölgede tıkanınca yolun tamamı kapanmaktadır. Çalışmalarda büyük zorluklar yaşamaktayız. Özellikle yüksek kesimlerdeki iç bükeylerde fırtına nedeniyle 56 metrelik kar kütleleri, kar tünelleri oluşturmaktadır. Bunlar da çalışmamızı engellemektedir” diye konuştu.

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