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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ, aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

İHA

VEDAŞ, aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, il ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirdiği sokak aydınlatma çalışmalarına merkeze uzak yerleşim alanlarında da devam ediyor.
Sokak aydınlatma çalışmaları hakkında bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, “Sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl yapabilmek için aydınlatmadan sorumlu ekipler kurduk. Bu ekiplerimiz merkezlerde olduğu gibi merkeze uzak bölgelerde de planlamamız doğrultusunda görev yapıyor. Yaşamın olduğu her bölgeyi, her sokağı aydınlatmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan muhtarlarımıza ve bölge halkımıza da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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