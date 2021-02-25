Malazgirt’te sokak hayvanları için barınma kulübeleri yapıldı

– Muş’un Malazgirt Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için şehrin çeşitli yerlerinde barınma kulübeleri bıraktı.

Malazgirt Belediyesi tarafından yapılan barınma kulübeleri, sokak hayvanlarının rahatça ulaşabileceği yerlere bırakılıyor. Özellikle kedi ve köpekler, Malazgirt Belediyesi ekiplerince sık sık bırakılan mama ve suya rahatça ulaşabiliyor. Bu kapsamda yapılan 50 barınma kulübesi ilçe merkezinde birçok noktaya bırakıldı. Malazgirt Belediye Sokak Hayvanları Besleme Ekibinden Berkant Demirbaş, her canlının yaşam hakkı olduğuna işaret etti. Belediye olarak bu doğrultuda hareket ettiklerini dile getiren Demirbaş, kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması adına her türlü çalışmayı yaptıklarını anlattı.

Malazgirt Belediyesinden Veteriner Hekim Veysel Turan ise kış ayları başında Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın talimatları ile 50 adet barınma ve beslenme kulübesi yaptıklarını belirterek, “Sokakta kış aylarında hayvanlar üşümesinler diye kendi imkânlarımızla kulübeleri bıraktık. Daha sonra sokak hayvanlarımızın bakımını ve beslenmesi yaptık. Özellikte hafta sonları bu kısıtlamaların olduğu zamanlarda bir ekip oluşturarak önce temizliğini daha sonra günlük periyotlarla belli dönemlerde takiplerini yaptık. Hafta içleri sağ olsun vatandaşlarımız bunları bize bırakmadılar mamalarını kendi yemek artıklarını bıraktılar. Sadece biz temizliğini yaptık. Ama kısıtlamaların olduğu dönemlerde bizler devamlı takiplerini yaptık” dedi.

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