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Köy okulunda öğrenciler müzikle karşılanıyor

DHA

Köy okulunda öğrenciler müzikle karşılanıyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, 15 Şubat itibariyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında başlatılan yüz yüze eğitim öğretim sürecinin devam ettiği bir köy okulunda öğrenciler, müzikle karşılanıyor.
Muş´ta, 15 Şubat itibariyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında yüz yüze eğitim-öğretim sürecinin başlamasıyla, köy okulları öğrencileriyle buluştu. Maske, sosyal mesafe ile temizlik gibi konulara dikkat edilen okullarda, öğrenciler yeniden eğitim öğretim görmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyor.
Şehir merkezine bağlı Taşoluk köyündeki 24 derslikli Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu´nda yüz yüze eğitim öğretim gören 507 öğrenci, Müzik Öğretmeni Halil Emre İleri ve diğer öğretmenler tarafından müzikle karşılanıyor. Koronavirüs nedeniyle evden çıkarken taktıkları maskeleri okul bahçesine girerken çöpe atan öğrenciler, burada kurulan stantta ellerini dezenfekte ediyor. Öğretmenlerinin gözetiminde kendilerine sunulan maskeleri takan öğrenciler, büyük bir titizlikle alındıkları okul bahçesinde sosyal mesafeye uygun bir şekilde sıraya giriyor. Bahçede sosyal mesafe kurallarına uygun halde dizilen öğrencilere, müzik öğretmeni tarafından kısa bir müzik şöleni yapılıyor. Daha sonrasında öğrenciler, müzik eşliği ve öğretmenlerinin gözetiminde sosyal mesafeli bir şekilde sınıflarına yönlendiriliyor.
Köy okulunda eğitim-öğretim gören öğrencilerin müzikle karşılanmasında emeği geçen idareci ile öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Bugünleri çok özlemiştik. Okullara çocukların yeniden gelmesi, bizleri çok mutlu etti. Sosyal faaliyetlerle çocuklarımızı destekleyeceğiz. Okullar sadece akademik bilgilerin aktarıldığı ortamlar değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin birlikte yürütüldüğü alanlardır. Bu çalışmalarımızla çocuklarımıza büyük katkı sunduğumuza inanıyorum" diye konuştu.
'ÖĞRENCİLER ÇOK EĞLENDİLER VE MUTLU OLDULAR'
Öğrencilerin moral ve motivasyonların üst seviyede tutmak amacıyla okulda müzikli karşılama yaptıklarını söyleyen Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhterem Özden ise "Okulumuz idareci ve öğretmenleriyle bir müzikli karşılama etkinliği düzenledik. Çocuklarımız bu etkinle çok eğlendiler ve mutlu oldular. Öğrencilerimiz için bundan sonra da etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.
'KÖTÜ GÜNLERİ UNUTTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ'
Okul bahçesinde saz eşliğinde seslendirdiği şarkılarla öğrencileri karşılayan Müzik Öğretmeni Halil Emre İleri de, "Biz burada çocuklarımız için varız. Burada olmamızın nedeni; çocuklarımıza pozitif enerji vermek ve bu geçtiğimiz kötü günleri elimizden geldiğince unutturmak. Öğrencilerimize destek vermek, eğlendirmek amacıyla buradayız. Öğrencilerimizi eğlendireceğiz ve bu geçtiğimiz kötü günleri unutturmaya çalışacağız" diye konuştu.
ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR
Okul girişinde evden getirdikleri maskeleri çöpe atarak, dezenfekte işleminden geçip yeni maskelerini takarak okula giriş yaptıklarını anlatan 8´inci sınıf öğrencisi Buket Arslan da, "Okula geldiğimizde müzik öğretimiz tarafından müzikle karşılanıyoruz. Güzel türküler söylüyor bizlere ve bizlerde alkışlarla eşlik ediyoruz. Öğretmenlerimizin hepsine çok teşekkür ederiz" dedi DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-01 08:27:55

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