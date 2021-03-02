Muş’ta okullar yüz yüze eğitime başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller kategorisinde yer alan Muş'ta yüz yüze eğitim başladı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, normalleşmeyle birlikte Fatih İlkokulunda program düzenledi. Sosyal mesafe kurallarına göre sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı. Teneffüs arasına çıkan çocuklar, uzun bir süredir bir araya gelememenin burukluğunu kartopu oynayarak geçirdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kasım ayında ara tatilden hemen sonra vaka sayısının artması nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Uzaktan eğitimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla sonlandırıldığını kaydeden Kıvanç, “Okullarımızı dezenfekte ettik. Bugün ülkemiz genelinde ve mavi kategoride bulunan ilimizde yüz yüze eğitime başlanmış bulunmaktayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım bir daha sekteye uğramayız. Yüz yüze eğitimi ve öğrencilerimizi son derece özlemiştik. Öğretmen arkadaşlarımız da çocukları özlemişlerdi. Bugün bir araya geldiler ve özlemlerini giderdiler. Hepimiz son derece mutluyuz. Seyreltilmiş sınıflarda eğitim haftanın 2 günü devam edecek. Bahçe cıvıl cıvıl” dedi.

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