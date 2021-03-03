Vali Gündüzöz: “Tedbirlerin hepsi bu memleketin iyiliği içindi”

Muş Valisi İlker Gündüzöz, tedbirlere uyulmadığı takdirde verilen mücadelenin heba olacağını belirterek, “Uzun süren bu mücadeleyle elde ettiğimiz bu fırsatı çok kısa bir sürede de yitirme riskiyle karşı karşıyayız” dedi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kontrollü normalleşme süreci ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Valilikteki toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu katıldı. Burada konuşan Vali Gündüzöz, hem merkezi hükümetten gelen tedbirler hem de yerel ihtiyaçlara yönelik bir takım tedbirler aldıklarını söyledi. Korona virüsle mücadelenin sadece devletin yapabileceği bir mücadele olmadığını vurgulayan Vali Gündüzöz, “Elbirliğiyle eğer bu mücadeleyi yapabilirsek başarıya ulaşma şansımız daha yüksek olur. Muş ili noktasında da arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı, hepsini takdir ediyoruz. Salgının ilk günlerinde en yoğun caddemiz olan İstasyon Caddemizi demir korkuluklarla böldük ve insanların birbirleriyle temasını önlemeye çalıştık. Bunun da etkili olduğunu düşünüyoruz. Geldiğimiz noktada Muş düşük riskli illerden biriyse bu zaman içerisinde alınan tedbirlerin neticesidir. Bu konuda her vatandaşımız bize aynı duyarlılıkla yaklaşmadı. İlk başta tepki veren vatandaşlarımızda oldu. Devlet olarak biz o tedbirleri almak zorundaydık” dedi.



“Tedbirlerin hepsi bu memleketin iyiliği içindi”

“Geldiğimiz noktada da hem maske olsun, hem mesafe olsun, hem de temizlik olsun yapılan ikazların ve vatandaşımızın nezdinde bu ikazlara dayalı olarak verilen tepkilerin olumlu sonuçlarını almış olduk” diyen Vali Gündüzöz, “Dolayısıyla Muş düşük risk grubunda olan 14 ilden biri olarak yer almakta, hatta en düşük riskli illerin arasında yer almakta. Bu sevindirici ama tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Evet Muş mavi, düşük riskli illerden biri olarak ortaya çıktı. Bu mücadele ile verildi. Bu mücadelede idare olarak biz, onun dışında paydaşlarımız olan herkes ve özellikle vatandaşlarımız etkili şekilde destek verdi. Zaman zaman ağır yaptırımlarda yaptık, para cezaları verdik. Bunların hepsi bu memleketin iyiliği içindi” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımızın çok daha duyarlı olmasını bekliyoruz”

En düşük riskli illerin elde ettiği bir takım avantajlar elde ettiklerini kaydeden Vali Gündüzöz, “Sağlık açısından geldiğimiz noktada dükkanlarımız açıldı, vatandaşlarımız daha rahat hareket etme imkanına sahip oldular, okullarımız açıldı. Bu fırsatı emek vererek yakaladık ama vatandaşlarımızın çok daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Uzun süren bu mücadeleyle elde ettiğimiz bu fırsatı çok kısa bir sürede de yitirme riskiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.



“Temizlik, maske ve mesafe konusunda hiçbir şekilde taviz verilmeyecek”

Temizlik, maske ve mesafe konusunda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini aktaran Vali Gündüzöz, “Bugünden itibaren daha yoğun bir şekilde denetimler yapılacak. Bu denetimler insanımızın sağlığı için, toplumumuzun mutluluğu için ve bu ülkeden, bu musibeti, bu salgını bir an önce def etmek için” dedi.



“Maskelerinizi indirmeyin”

Vatandaşlardan özellikle maskelerini indirmemesini isteyen Vali Gündüzöz, “Biz vatandaşlarımızdan hassaten şunu istiyoruz; maskelerinizi indirmeyin. Biz düşük illerden biri olduk, kontrollü normalleşmeye geçildi. Bu mutluluk verici ama bu şu demek değil; maskeleri atalım, gezelim. Şimdi sokaklara baktığımızda maskeleri çıkaranlara şahidiz. Biz önce uyaracağız. Eğer uyarıları dikkate almazlarsa daha fazla ceza keseceğiz. Bir, iki kişinin yaptığı şeyler tüm toplumu sarsabilir. Onun için lütfen sosyal mesafeye hem sokakta, hem de vatandaşımızın toplandığı alanlarda dikkat edin. İç içe ve çok yakın şekilde eğer biz bu alışkanlıklarımızı devam ettirirsek salgın tekrar eski düzeylere çıkar ve o kahvehaneler, kıraathaneler, lokantaların hepsi kapanmak zorunda kalır. Dışarı çıktığımızda maskesiz vatandaş görmek istemiyoruz. Lütfen herkes maskesini takacak, hiçbir gevşeme olmayacak. Maske konusunda da kural neyse öyle takılacak. Burun altında, çene altında ya da pazubant gibi taşıyıp da kolluk kuvveti gördüğünde takma meselesinden uzak duracağız. Çünkü bu maske takma değil, bu insanın önce kendini kandırması demek. Biz vatandaşlarımızdan bu kurallara uymasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Düğünlerde çalgı çengi ve canlı müzik olmayacak”

Düğünler konusuna da değinen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Düğünler konusunda düşük riskli illerde bir saati aşmayacak şekilde, çalgı çengi ve canlı müzik olmayacak şekilde ancak kasetten enstrümantal bir şekilde belki müzik yayını yapılır. Ama halay, horon gibi oyunlar yapılmamak suretiyle ve bir saati aşmamak suretiyle düğünler yapılacak. Bunda da sayı sınırlaması var. Bilinen sosyal mesafe, maske kurallarına uyulacak. Hem cenazeler noktasında, hem yöremizde çok önemli bir gelenek olan taziyeler noktasında, hem de düğün ve nikah gibi merasimler noktasında duyarlı olacağız. Yine polisimiz ve jandarmamız oralarda olacak.”

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