Muş AFAD’dan “2021 Afet Eğitim Yılı” bilgilendirme toplantısı

Muş’ta Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel başkanlığında “2021 Afet Eğitim Yılı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Afet Yönetim Merkezi salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Demirel, 28 Şubat’ın Sivil Savunma Günü olarak kutlandığını belirterek, içinde bulunduğumuz haftanın da Deprem Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. 81 vilayette olduğu gibi Muş’ta da bu hafta münasebetiyle eğitim çalışmaları yapıldığını ifade eden Demirel, “Diğer taraftan 2021 yılı Bakanımızın talimatlarıyla Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Ülke genelinde eğitim seferberliği başlatıldı. Bu doğrultuda valimizin de talimatlarıyla bu anlamda planlamalarımızı yapmaktayız. 300 bin gibi bir hedef gösterildi ilimize. AFAD Müdürlüğümüz gerekli organizasyonları yaparak inşallah bu hedefe ulaşmak için çalışıyorlar” dedi.

AFAD İl Müdürü Veysi As ise il olarak personel ve araç durumu yönünden diğer illere göre kıyaslama yapıldığında çok iyi durumda olduklarını söyledi. Bölgeye hitap edecek şekilde 96 tır kapasiteyle büyük bir lojistik depolarının olduğunu kaydeden As, “Doğu Anadolu Bölgemizde hatta Suriye, İran ve Irak olmak üzere birçok ülkeye de yardım gönderebilen bir il durumundayız. Bölge lojistik depomuz var. 13 dakikada bir tırın yüklenebildiği sisteme sahibiz” diye konuştu.

Muş’ta 1966 yılında meydana gelen depremin önemli bir deprem olduğunu hatırlatan As, “Türkiye’nin en önemli büyük depremlerinden ve büyük bir can kaybıyla karşı karşıya kalınmıştır. 1966’dan bu yana biz AFAD olarak yaklaşık 10 bin kişiye konut yaptık. Tabi sadece deprem değil heyelan ve kaya düşmesi de buna dahil. İlimizde sadece depremin yanı sıra kaya düşmesi, sel ve su baskınları da yaşanıyor. Afet olmasa bile özellikle kış aylarında birçok çığ ve mahsur kalma olaylarına müdahale ediyoruz” diye konuştu

Toplantı, doğal afetleri içeren sinevizyon gösterimi yapılmasının ardından sona erdi

