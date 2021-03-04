Bulanık’ta kontrollü normalleşme denetimi

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Muş’un Bulanık ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinde uyulacak tedbirler kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetim yaparak bildiri dağıttı.

Bulanık’ta görev yapan polis ve zabıta ekipleri, yeni kontrollü normalleşme sürecinde ilçede denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis ve zabıta ekipleri, 07.0019.00 saatleri arasında faaliyet gösteren yeme içme mekânlarında denetimler gerçekleştirerek uyarılarda bulundu. Esnafa ve vatandaşa el ilanları da dağıtan ekipler, araçların hoparlöründe de sık sık uyarılarda bulundu.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için denetimlere devam edeceklerini belirten zabıta ve polis ekipleri, işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.

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