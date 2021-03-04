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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirer’den okul ziyareti

İHA

Kaymakam Demirer’den okul ziyareti

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve yeniden yüz yüze eğitime başlayan okulda incelemelerde bulundu.
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile kontrollü sosyal hayat döneminde yüz yüze eğitim öğretime açılan okullardan Atatürk İlköğretim Okulunu ziyaret ederek sınıfları gezip öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Demirer, Atatürk İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Kaymakam Demirer, “Eğitim ve öğretimin sürdürülebilir olması hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın koymuş olduğu kurallara uyarak, bunlara harfiyen riayet ederek çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde çalışmalar devam edecek. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.
Kaymakam Demirer, daha sonra Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile birlikte öğretmenler odasında toplantı yaparak, öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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