Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş’ta denetime çıktı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik denetiminde bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mavi kategorideki düşük riskli 14 il arasında yer alan Muş’ta tedbirler sürdürülüyor. Denetime katılan Vali İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ile birlikte kontrollü normalleşme süreciyle yeniden iş yerlerinde hizmet vermeye başlayan işletmeleri denetledi. İşletmecilere maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Vali Gündüzöz, kurallara uyan esnafa teşekkür ederken, esneklik gösteren işletmelere de cezai işlem noktasında uyarılarda bulundu.

Denetimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, Muş’un mavi illerden biri olduğunu ve korona virüs tedbirlerinde oldukça başarılı iller arasında yer aldığını söyledi. Kapalı olan müesseselerin açıldığını ve sokağa çıkma yasağında gevşemeler olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Ama bu kazanımları kaybetmemek için maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeye devam etmek zorundayız. Yoksa elde ettiğimiz her şeyi kaybederiz” dedi.



“Vatandaşlarımıza gevşememeleri için tekrar çağrıda bulunuyorum”

Bugün sokakta hem farkındalık oluşturmak, hem de vatandaşların kurallara uyup uymadığı yönünden denetim yaptıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, “Bu denetim aslında yoğunlaşarak her gün devam edecek. Bizler de çıkacağız. Bu musibetten kurtulacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza gevşememeleri için tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hassasiyetin virüsün tamamen bitene kadar devam edeceğini ümit ediyorum. Muşlu kardeşlerime de verecekleri ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Denetimlere genel olarak uyuluyor ama bazı iş yerlerinde bir takım sıkıntılar var. Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var. Maskeyi takıyor ama burun altında takıyor. Bunları da düzelteceğiz” diye konuştu.

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