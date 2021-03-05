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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Valisi Gündüzöz, geri dönüşümle kurulan kütüphanenin açılışını yaptı

İHA

Muş Valisi Gündüzöz, geri dönüşümle kurulan kütüphanenin açılışını yaptı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Kardeşlik Platformu ile KÖYGELDER üyeleri tarafından Mevlana İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde geri dönüşüm malzemelerinden kurulan Şehit Samet Çaldır Kütüphanesini hizmete açtı.
Açılış törenine Vali İlker Gündüzöz, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, KöyGelDer Başkanı Murat Çaldır, Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bölge Başkanı Emrullah Aktaş ve platform üyeleri ile okul yönetimi katıldı. Kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi gezen Vali Gündüzöz, öğrencilere kitap okumanın faydalarından bahsetti. Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, devlet olarak en asli görevlerinin eğitim hizmetini belli bir kaliteye getirmek olduğunu belirterek, bunun için çalıştıklarını söyledi.

“Okumaya imkan veren güzel bir kütüphane ortaya çıkmış”
Eğitim faaliyetinin sadece devletin olmadığını ifade eden Vali Gündüzöz, “Aslında çeşitli paydaşlarımız var. Bunlardan en önemlisi velilerimiz, aileler. Ama bunun dışında Sivil Toplum Kuruluşları eğer olaya girerlerse çok daha randımanlı sonuç almamız mümkün. Burada Muş Kardeşlik Platformunun yapmış olduğu güzel bir çalışma var hem de geri dönüşüm yaparak. Atık malzemeler kullanmak suretiyle en önemli hizmetlerden birini yaptılar ve okumaya imkan veren güzel bir kütüphane ortaya çıkmış. Bu dizaynı yaptılar, atık maddeleri de değerlendirdiler, çocuklarımıza bu imkanı verdiler. Kendilerine devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

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