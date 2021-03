Mavi kategorideki Muş'ta cami hoparlöründen 'kurallara uyun' anonsu

Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)MUŞ'ta vaka oranına göre mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan kentte yaşayanlar, cami hoparlöründen yapılan anonslarla kuralara uymaları isteniyor.

Türkiye´deki risk haritasına göre, mavi kategoride yer alan Muş´ta normalleşme adımları atılırken, Vali İlker Gündüzöz'ün talimatı ile okunan ezan sonrası imamlar tarafından halkın korona tedbirlerine uymaları için, "Kıymetli vatandaşlarımız, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanın normalleşmesi için kurallara uyulmalıyız. Sağlığımız için hepimiz bir birimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" anonsu yapılıyor. Muş'un Yaygın Beldesinde Hacı Selahattin Memiş Cami İmamı Davut Güler, tarafından namaz saatleri ardından camiden anons yaparak vatandaşı kurallara uymaları için uyarıda bulundu. İmam Davut Güler, "Her gün öğlen, ikinde ve akşam namaz sonrası hoparlör ile anons yapıyoruz. Ülkemiz bir yılı aşkın yaşanan koronavirüs ile mücadele veriyor. Bu virüs milyonlarca insanın ölümüne, ağır hastalıklar geçirmesine gerek sağlık, gerek sosyal ve gerekse kültür açısından ağır darbe vurdu. Salgınla mücadelede bütün halkımızın duyarlı olması için Valiliğimizin ve il müftülüğümüz yapmış olduğu tüm duyurulara halkımız gerçekten önem gösteriyor. Bizlerde cami imamları olarak her vakit namazların ardından günde 3 defa anonslar yaparak halkımızı bilgilendiriyoruz. Halkımızda olabildiğince dikkat ediyor. Hep birlikte temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu belayı atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz bu illetten kurtulur bütün dualarımız bu yönde" diye konuştu.

Belde sakinlerinden Melik Aydın normalleşme süresine sahip çıkılması gerekitğine dikkat çekerek, "Yaklaşık bir yıldır Kovid-19 nedeniyle neredeyse bütün iş yerleri kapalıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kontrollü normalleşme surecinin ardından işyeleri yüzde 50 kapasite ile açılmaya başlandı. Muş'un düşük riskli iller arasında olması sevindirici. Ancak yine de işi sıkı tutmak lazım. Maske, mesafe temizlik kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor aksi halede yeniden sıkıntılar yaşarız. Zaten cami imamız sürekli camide halkımızın kurallara uyması gerektiği yönünde anons yapıyor ve vatandaşı uyarıyor. Allah'ın izniyle bu hastalık içimizde biter normal hayatımızda döneriz" dediFOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-03-07



