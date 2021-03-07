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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sporcu arkadaşları "Bir daha koşamaz" dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

DHA

Sporcu arkadaşları "Bir daha koşamaz" dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu


Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) Azerbaycan´da, 2019 yılında düzenlenen EYOF yarışında yaşadığı sakatlık ve antrenman sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaranan ve arkadalşyarının "Bir daha koşamaz" dediği Muşlu milil atlet İbrahim Karateker, İstanbul´da Balkan U20 Şampiyonası 3000 metre engellide birinci, Bulgaristan´daki U20 Balkan Şampiyonası´nda ise 2'inci oldu.
Muş´un merkez Konukbekler Beldesinde yaşayan Karateker Ailesi'nin 6 çocuğundan en küçüğü olan 19 yaşındaki İbrahim Karateker, Muş ve Türkiye´yi en iyi şekilde temsil ediyor. Talihsizliklerin yakasını bırakmadığı milli atlet Karateker, tüm aksiliklere rağmen pes etmeyerek ailesi ve hocalarının desteğiyle yeniden sahalara dönüp Türkiye´nin yüz akı oldu. İstanbul´da yapılan Balkan U20 Şampiyonası 3000 metre engelli yarışında birinci olan milli atlet karateker, 14 Şubat'ta Bulgaristan'daki U20 Balkan Şampiyonası'nda ise 2'inci oldu. 6 yıldır bu sporu yaptığını, son iki yıldır ise milli olduğunu söyleyen Karateker, "2019 ylında Azerbaycan'da koşarken diz kabağım kaydı ve menisküs oldum. Özellikle rakiplerim ve bazı arkadaşlarım, 'Bir daha koşamaz' dediler. Ama doktorlar beni umutlandırmıştı. Moralimi bozlayıp çalıştım kısa sürede eski günlerime döndüm. Ama 23 Ekim 2020'de Muş'ta antreman yaparken bir otomobil çarpması sonucu kalçamda zedelenme ve incinme oldu. İki günü hastanede olmak üzere 20 gün yattım. Ama bunu da yendim ve pistlere döndüm" diye konuştu.
"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK ONUR VERİCİ"
İstanbul'da Balkan U20 Şampiyonası 3000 metre engellide birinci, Bulgaristan'daki U-20 Balkan Şampiyonası'nda ise 2'inci olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Karateker, "Ülkemi temsil etmek ve Türk Bayrağını dalgalandırmak onur verici. 16 ülkenin katıldığı Bulgaristan´da il sıralarda yer alıyordum fakat sakatlığımdan dolayı sıkıntı yaşayınca ikinci oldum. Kendimi toparladıkan sonra eskisi gibi pistlerin tozunu atacağım" dediGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İbrahim Karateker köy kırsalında antrenman yapması
Milli atletin karlı zaminde koşması
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN
2021-03-07 14:46:44

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