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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ve jandarmadan kar yağışı altında kadınlara karanfil

İHA

Muş'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kar altında kadınlara karanfil dağıtıldı.

Polis ve jandarmadan kar yağışı altında kadınlara karanfil

Muş’ta polis ve jandarma ekipleri tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kar altında kadınlara karanfil dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının kadın çalışanları, İstasyon Caddesi'nde kar yağışına rağmen kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı. İş yerlerini de gezen kadın astsubaylar, çalışan kadınların gününü karanfil hediye ederek kutladı. Karanfil alan kadınlar ise günlerini kutlayan polis ve jandarma personeline hem teşekkür hem de dua etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli Komiser Nilgün Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi’nde kadınlara karanfil dağıtımı yaptıklarını söyledi. Karanfil dağıtımının İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışma olduğunu ifade eden Şimşek, “Kar yağışı olmasına rağmen zor şartlar altında bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın destekçisi ve yanındayız” dedi.
Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan da, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın astsubaylar olarak bugün burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti için bulunduklarını ifade etti. Dünyanın her tarafında varlığını hissettiren kadınları unutmadıklarını belirten Doğan, “Karanfil dağıtarak onların bir nebzede olsa gününü kutlayıp, gönlüne dokunmak için bu şekilde bir faaliyet planladık” diye konuştu.
Kadın astsubayların elinden karanfil alan kadınlardan Merve Tokdemir ise “Bizim için değerli bir gün. O yüzden mutlu olduk, sevindik. Özel bir günde kutlanması gayet güzel bir şey” şeklinde konuştu.

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