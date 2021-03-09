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'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva

DHA

'Baharın müjdecisi' leyleklere Muş'ta karlı yuva


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'a, 'ilkbaharın müjdecisi' olarak bilinen leylekler erken geldi. Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam, Alazlı ve merkeze bağlı Muratgören köylerinde leylekler, karlı araziye rağmen yuvalarına yerleşti. 
Kış mevsimini geçirmek için sıcak bölgelere giden leylekler, havaların ısınmasıyla Muş'a geldi. Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam, Alazlı ve merkeze bağlı Muratgören köylerinde leyleklerin beyaz örtüye rağmen yuva yapması, bölge halkını şaşırttı. Zaman zaman uçarak, çevreyi dolaşan leylekler, bitki örtüsünün karla kaplı ve havaların soğuk olması nedeniyle zorlandığı gözlendi.
Aşağıüçdam sakinlerinden Alican Boz, leyleklerin burada yaptığı yuvada 35 günlük kuluçka dönemi geçirdikten sonra sonbaharda tekrar yola çıkıp, sıcak bölgelere göç edeceklerini belirtti. Boz, "Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Köylüler olarak leylekleri gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz. Köyümüzün simgesi haline gelen ve sonbaharda sıcak bölgelere giden leylekler, mart ayının başında köyümüze geliyor; ancak bu yıl erken geldiği için kar engeline takıldılar" dedi. 
Erdal Akdemir ise "Leylekler bu yıl geçen yıllara göre daha erken geldi. Köyümüze gelmesiyle birlikte baharın geldiğini anlıyoruz. Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Köylüler olarak hepimiz leyleklerin köyümüze yeniden geldiklerini gördüğümüz zaman çok daha mutlu oluyoruz. Ev ve elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarına karışmıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-09 12:50:37

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